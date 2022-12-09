Россиянам рассказали, как избежать чувства вины из-за трат на новогодние подарки

Психолог Галина Руснак рассказала, сколько денег уместно тратить на новогодние подарки для друзей и коллег, чтобы потом не сожалеть о потраченных средствах. Слова специалиста приводит "Газета.ru".

"Для начала стоит разобраться, какой глагол вы ставите перед словосочетанием "новогодние подарки": хочу или надо. Категория людей, честно выбравшая первый вариант, может смело потратить половину зарплаты. Больше точно не стоит, потому что в этом случае будете встречать Новый год с чувством вины", — отметила специалист.

Так, по словам психолога, приемлемая для большинства людей сумма, которую они готовы спустить на новогодние презенты, колеблется от 10 до 30% от их зарплаты. Чтобы потом не переживать о потраченных деньгах, эксперт советует предварительно составить список подарков и помониторить их стоимость. Также можно прописать потолок цен презентов для каждого знакомого, резюмировала Руснак.