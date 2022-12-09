Путин назвал ситуацию в экономике России лучшей, чем во многих странах

В российской экономике есть спад, но её состояние лучше, чем во многих странах. Об этом в пятницу сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам визита на саммит ЕАЭС в Бишкек.

"Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы хотели бы, чтобы было лучше. Правда, когда нам предрекали спад экономики в России на 20%, спад есть, но он 2,9%. Это, конечно, разница большая, и мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись", — сказал глава государства.

Путин добавил, что экономическая ситуация в стране лучше, чем во многих странах, по ряду составляющих, несмотря на некоторое проседание.