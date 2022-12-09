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9 декабря, 13:46

Путин назвал ситуацию в экономике России лучшей, чем во многих странах

В российской экономике есть спад, но её состояние лучше, чем во многих странах. Об этом в пятницу сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам визита на саммит ЕАЭС в Бишкек.

"Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы хотели бы, чтобы было лучше. Правда, когда нам предрекали спад экономики в России на 20%, спад есть, но он 2,9%. Это, конечно, разница большая, и мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись", — сказал глава государства.

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Путин добавил, что экономическая ситуация в стране лучше, чем во многих странах, по ряду составляющих, несмотря на некоторое проседание.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что стоимость энергоносителей в европейских странах сильно отличается от цен на них в государствах Евразийского экономического союза.

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LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков

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