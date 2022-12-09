"Первый день!": Кудрин похвастался личным пропуском в офис "Яндекса"
Алексей Кудрин опубликовал фото с личным пропуском в офис "Яндекса"
Бывший глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин поделился в телеграм-канале фотографией пропуска в офис "Яндекса", где теперь занимает должность советника по корпоративному развитию.
Снимок пропуска Кудрина для работы в "Яндексе". Фото © Telegram / Алексей Кудрин
"Первый день на новой работе!" — подписал он фото.
Как ранее писал Лайф, 29 ноября Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост председателя Счётной палаты, который занимал с 22 мая 2018 года. А позднее стало известно, что он принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию.
ТАСС / Антон Новодережкин