"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 13:42

"Первый день!": Кудрин похвастался личным пропуском в офис "Яндекса"

Алексей Кудрин опубликовал фото с личным пропуском в офис "Яндекса"

Бывший глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин поделился в телеграм-канале фотографией пропуска в офис "Яндекса", где теперь занимает должность советника по корпоративному развитию.

Снимок пропуска Кудрина для работы в "Яндексе". Фото © Telegram / Алексей Кудрин

Снимок пропуска Кудрина для работы в "Яндексе". Фото © Telegram / Алексей Кудрин

"Первый день на новой работе!" — подписал он фото.

Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс", пошутив на пленарном заседании

Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс", пошутив на пленарном заседании

Как ранее писал Лайф, 29 ноября Алексей Кудрин сообщил о решении покинуть пост председателя Счётной палаты, который занимал с 22 мая 2018 года. А позднее стало известно, что он принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров