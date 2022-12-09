МОК оставил в силе санкции против России
Обложка © Shutterstock
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение оставить в силе санкции против России. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как виновных в этом вопиющем нарушении олимпийского перемирия и олимпийской хартии, должны оставаться в силе", — говорится в сообщении.
Так, в России или Белоруссии не могут организовывать или поддерживать спортивные мероприятия Международная федерация или Национальный олимпийский комитет. Вместе с тем флаги, гимны и любую другую символику этих стран нельзя вывешивать на спортивных мероприятиях или собраниях.
Участники саммита подтвердили полную приверженность солидарности с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом в Незалежной, чтобы НОК Украины представил сильные команды на играх в 2024 году в Париже и в 2026-м в Милане.
Ранее глава МОК Томас Бах высказался за сохранение санкций против российских и белорусских спортсменов. Он сослался на тот факт, что рестрикции против спортсменов из двух стран не были оспорены никем из участников исполкома в швейцарской Лозанне, который проходил в начале октября уходящего года.
Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. Кроме того, сборную России отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде, а позже Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в этой организации.