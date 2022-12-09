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9 декабря, 13:29

Начинающим программистам дали два совета, которые помогут быстро найти работу

Эксперт Каськов посоветовал начинающим программистам строить карьеру на фрилансе

Несмотря на стремительное развитие мира IT-технологий, многие компании не спешат брать к себе на работу начинающих специалистов, особенно если у них нет портфолио или же диплома о соответствующем образовании. Как быстро найти работу тем, кто делает первые шаги в мире программирования, Лайфу рассказал IT-директор международного холдинга Валентин Каськов.

"Самый быстрый способ — начинать строить карьеру с работы на фрилансе. Есть специализированные сайты, где размещают задания для IT-разработчиков. На них и нужно тренироваться. Сложные проекты там не появляются, они реализуются по другому принципу. Нескольких завершённых кейсов будет достаточно, чтобы получить первоначальный опыт, натренировать насмотренность, стать увереннее в себе, а главное — получить пусть и небольшое, но портфолио", — подчеркнул эксперт.

Валентин Каськов. Фото предоставлено Лайфу

Валентин Каськов. Фото предоставлено Лайфу

По словам Каськова, после этого необходимо устроиться на работу в небольшую компанию, где первые два года с вами будет работать ментор (наставник), а называть вас будут джуниор (новичок с маленьким опытом). При этом небольшим фирмам зачастую важно как можно быстрее закрыть тот или иной проект, а для этого может не хватать рабочих рук. В результате такие компании нередко готовы обучать начинающих специалистов.

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Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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