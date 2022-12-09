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Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 13:21
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ВС РФ за сутки уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки российские солдаты ликвидировали свыше 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении, о чём в ходе ежедневного брифинга Министерства обороны РФ доложил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что военнослужащие ВС РФ не остановились на одной лишь живой силе противника и уничтожили также три бронемашины и два пикапа, принадлежавшие ВСУ.

ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 100 человек
ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 100 человек

Удача российским бойцам сопутствует и на Краснолиманском направлении. Там в ходе отражения контратак ВСУ было уничтожено более 50 военнослужащих киевского режима.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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