ВС РФ за сутки уничтожили свыше 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки российские солдаты ликвидировали свыше 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении, о чём в ходе ежедневного брифинга Министерства обороны РФ доложил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", — сообщил Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что военнослужащие ВС РФ не остановились на одной лишь живой силе противника и уничтожили также три бронемашины и два пикапа, принадлежавшие ВСУ.
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Удача российским бойцам сопутствует и на Краснолиманском направлении. Там в ходе отражения контратак ВСУ было уничтожено более 50 военнослужащих киевского режима.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ