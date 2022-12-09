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9 декабря, 13:16

ВС РФ продолжили наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив более 50 украинских военных

Российские военные отразили контратаки подразделений Вооружённых сил Украины и продолжили наступление на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа", — добавил он.

ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 100 человек

ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении, противник потерял до 100 человек

А ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 130 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и автомобиль на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Александра Вишнякова

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