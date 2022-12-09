ВС РФ продолжили наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив более 50 украинских военных

Российские военные отразили контратаки подразделений Вооружённых сил Украины и продолжили наступление на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа", — добавил он.