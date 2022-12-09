Почему Меркель созналась, что Европа обманывала Россию Что вынудило экс-канцлера Германии признать, что Минские соглашения были лишь поводом затянуть время для накачки Украины оружием и укрепления её армии, чтобы вернуть Донбасс военным путём 30631 30631 Обложка © shutterstock

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Die Zeit признала, что целью Минских соглашений, гарантом исполнения которых была в том числе и Германия, являлось исключительно время для усиления Украины.

— Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не современная Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боёв в районе Дебальцева в 2015 году, Путин мог бы тогда легко победить. И я очень сомневаюсь, что в то время страны НАТО смогли бы сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Украине, — отметила политик в отставке.

Получается, что так называемые страны-гаранты никогда и не собирались реализовывать Минские соглашения. Ранее экс-президент Украины Порошенко заявлял, что не планировал следовать соглашениям, а теперь о том же говорит экс-канцлер Германии.

Была реализована главная задача НАТО — выиграть время для накачки Украины оружием, для того чтобы Киев смог решить конфликт с Донбассом военным путём. Меркель фактически подтверждает все слова президента РФ Владимира Путина об обмане со стороны Европы и взращивании на Украине военизированной анти-России. Слова Меркель подтвердили, что начало спецоперации было вынужденным шагом России, так как мирным путём решать конфликт никто в Европе и на Украине просто не собирался.

Для чего Меркель раскрыла карты сейчас

Есть версия, что подобными высказываниями Ангела Меркель предпринимает попытки оправдать свои действия на российском направлении в период своего правления.

— Вообще говоря, это неожиданно откровенное признание для такого политического тяжеловеса, как Ангела Меркель, фактически дезавуирующее её саму и те внешнеполитические шаги, которые она сама же и предпринимала на протяжении своих последних двух каденций. Она — искушённый политик, известный своим умением лавировать, искать компромиссы и удерживать хрупкий баланс. Интересно заметить, по совпадению или нет, как только она полностью ушла с политической арены, в отношениях России и Запада начался резкий обвал. Интересно и то, насколько резко и однозначно она покинула большую политику, принципиально отказываясь от каких бы то ни было постов и должностей. И теперь лишь изредка она появляется в СМИ, словно оправдываясь за прошлое, — отметила историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Евгения Пименова.

По словам Пименовой, нельзя забывать и то, что после февраля 2022 г. Меркель стала объектом жёсткой критики со стороны нынешних германских политиков. Её обвиняли чуть ли не в пророссийских взглядах, лоббизме российских энергетических проектов. "Так что отчасти её заявления можно рассматривать как попытку отмежеваться от этой критики. При этом вполне может быть, что она готовится в каком-то статусе включиться в решение текущих международных вопросов", — считает Пименова.

Собирается ли Меркель в Европарламент, чтобы сменить Жозепа "Цветущий сад" Борреля, или в НАТО, никто пока не знает, но её позиция напоминает ставку на лидерство в атлантических структурах.

Авторы Елена Стафеева