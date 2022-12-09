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9 декабря, 13:16

Военные РФ уничтожили более 40 украинских бойцов на Купянском направлении

Российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожено более 40 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он.

Конашенков отметил, что противник также потерял боевую машину пехоты и два автомобиля.

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Ранее Лайф рассказывал, что Москва распространила в ООН письмо об обстрелах ВСУ Донбасса. Соответствующее обращение было распространено в рамках подготовки к запрошенному российской стороной заседанию Совбеза по поставкам западного оружия Украине.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Варвара Романова

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