Военные РФ уничтожили более 40 украинских бойцов на Купянском направлении

Российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожено более 40 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он.

Конашенков отметил, что противник также потерял боевую машину пехоты и два автомобиля.