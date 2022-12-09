Военные РФ уничтожили более 40 украинских бойцов на Купянском направлении
Российские военные ударили по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожено более 40 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он.
Конашенков отметил, что противник также потерял боевую машину пехоты и два автомобиля.
Ранее Лайф рассказывал, что Москва распространила в ООН письмо об обстрелах ВСУ Донбасса. Соответствующее обращение было распространено в рамках подготовки к запрошенному российской стороной заседанию Совбеза по поставкам западного оружия Украине.
ТАСС / Дмитрий Рогулин