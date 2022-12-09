Лукашенко назвал неприемлемыми по многим причинам условия Киева по переговорам с РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке в разговоре с журналистами назвал неприемлемыми условия Киева для переговоров с Москвой.
"Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите из Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам", — приводит агентство БелТА его слова.
Вместе с тем Лукашенко призвал стороны сесть за стол переговоров и "в тишине, спокойствии" обсудить все насущные вопросы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о неготовности Кремля к переговорам с США, если их условие — "уход с Украины". Тем не менее, как подчеркнул представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин в целом был, есть и остаётся открытым для диалога.
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