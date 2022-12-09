Глава службы ЦБ Мамута: Мобилизованным предоставили кредитные каникулы на 45 млрд рублей
Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) по итогам октября дали отсрочку мобилизованным и их семьям на сумму 45 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута.
"Банки и МФО <...> активно включились в эту работу и, несмотря на наличие стартовых проблем, в основном технических, большой объём [обращений] переработали, и [кредитные] каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей. Общий объём предоставленных каникул составил 45 миллиардов рублей", — сказал он в разговоре с журналистами.
Мамута отметил, что сумма в 45 миллиардов рублей является в целом невысокой нагрузкой для финансовых организаций, а механизм по предоставлению кредитных каникул был хорошо отработан ещё в период пандемии.
Кстати, ранее Лайф писал, что факт участия россиян в специальной военной операции на Украине не фиксируется в трудовой книжке, однако Пенсионный фонд сохраняет данные об этом в отчётности. Как рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, это позволяет ПФР учитывать его трудовой стаж и контролировать соблюдение пенсионных гарантий.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ