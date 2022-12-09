В МИД РФ подтвердили встречу России и США для обсуждения "раздражителей" в отношениях

Представители России и США сегодня проводят встречу в Стамбуле, в ходе которой обсуждаются накопившиеся у сторон вопросы-"раздражители" в двусторонних отношениях. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, действительно сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это, в принципе, периодически проводящееся мероприятие для обсуждения так называемых раздражителей в двусторонних отношениях", — отметил Рябков.