В МИД РФ подтвердили встречу России и США для обсуждения "раздражителей" в отношениях
Представители России и США сегодня проводят встречу в Стамбуле, в ходе которой обсуждаются накопившиеся у сторон вопросы-"раздражители" в двусторонних отношениях. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, действительно сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это, в принципе, периодически проводящееся мероприятие для обсуждения так называемых раздражителей в двусторонних отношениях", — отметил Рябков.
По словам представителя ведомства, факт встречи нельзя назвать политическим сигналом к возобновлению диалога между Москвой и Вашингтоном по более крупным вопросам. Рябков также рассказал, что диалог РФ и США по вопросу обмена шёл напрямую и без посредников.
Ранее Лайф писал, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с нею по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
LIFE / Владимир Суворов