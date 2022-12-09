Гепатолог объяснил, как "сдутый" иммунитет связан с развитием гастрита

Причины появления гастрита могут быть разными, повлиять на развитие недуга могут, например, нарушения в работе иммунной системы, когда организм начинает бороться против желудка. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

"Гастрит может быть вызван приёмом жаропонижающих и обезболивающих таблеток. Может быть вызван влиянием желчи на желудок — она не должна туда попадать, но в некоторых ситуациях всё-таки проникает. Он может быть вызван вирусами, вирусный гастрит тоже существует. Также гастрит может быть вызван алкоголем, особенно газированный алкоголь вредит желудку и вызывает воспаление", — добавил он.

По словам эксперта, почти в половине случаев причиной гастрита становится бактерия хеликобактер — она может передаваться от человека к человеку через посуду, руки и слюну. Однако всё будет "уравновешиваться" состоянием иммунитета, подчеркнул специалист.

"Это слабо заразная бактерия, и если иммунитет хороший, организм может убить её сам. Заболеть можно только тогда, когда в организм попадает много бактерий при "сдутом" иммунитете. Если вы устали, плохо поели, у вас стресс или простуда, то получить гастрит легко", — пояснил Вялов.

При этом чтобы проверить наличие хеликобактера в желудке, гастроскопию делать не обязательно. В таком случае стоит сдать анализ крови или кала. Вялов также опроверг распространённый миф о борьбе с этой бактерией. По его словам, от неё можно полностью избавиться за две недели. Главное в этой ситуации — это обратиться к врачу. К специалисту также стоит пойти, если в желудке возникает дискомфорт, который связан с приёмом пищи.