Пресс-секретарь Жапарова заявил, что с машиной Лукашенко на саммите ЕАЭС не было проблем

Никаких проблем с машиной президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не было, так как подобные моменты проверяются специалистами заранее. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.