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9 декабря, 12:37

Пресс-секретарь Жапарова заявил, что с машиной Лукашенко на саммите ЕАЭС не было проблем

Никаких проблем с машиной президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не было, так как подобные моменты проверяются специалистами заранее. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.

"Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее", — отметил Султанбаев.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что якобы прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке пешком, поскольку его "мерседес" не завёлся.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин

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