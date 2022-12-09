Пресс-секретарь Жапарова заявил, что с машиной Лукашенко на саммите ЕАЭС не было проблем
Никаких проблем с машиной президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не было, так как подобные моменты проверяются специалистами заранее. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.
"Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее", — отметил Султанбаев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что якобы прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке пешком, поскольку его "мерседес" не завёлся.
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ТАСС / Сергей Бобылев