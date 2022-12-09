Путин обсудил с Пашиняном вопросы региональной безопасности на переговорах в Бишкеке

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

"У нас обстановка остается напряжённой. Главным вопросом в нашем регионе остаётся нагорнокарабахское урегулирование. К сожалению, мы видим ещё и рост напряжённости в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев", — сказал премьер Армении, открывая встречу.