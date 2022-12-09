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9 декабря, 12:37

Путин обсудил с Пашиняном вопросы региональной безопасности на переговорах в Бишкеке

<p>Путин и Пашинян на встрече в Бишкеке. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин и Пашинян на встрече в Бишкеке. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

"У нас обстановка остается напряжённой. Главным вопросом в нашем регионе остаётся нагорнокарабахское урегулирование. К сожалению, мы видим ещё и рост напряжённости в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев", — сказал премьер Армении, открывая встречу.

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Напомним, что Путин и Пашинян не так давно уже встречались в Ереване, где 23 ноября проходило заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Однако 29 ноября Минобороны РФ сообщало, что военные Азербайджана обстреляли пост вооружённых формирований Нагорного Карабаха в Шушинском районе, в результате два человека оказались ранены.

Александр Юнашев

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