Путин обсудил с Пашиняном вопросы региональной безопасности на переговорах в Бишкеке
Путин и Пашинян на встрече в Бишкеке. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.
"У нас обстановка остается напряжённой. Главным вопросом в нашем регионе остаётся нагорнокарабахское урегулирование. К сожалению, мы видим ещё и рост напряжённости в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев", — сказал премьер Армении, открывая встречу.
Напомним, что Путин и Пашинян не так давно уже встречались в Ереване, где 23 ноября проходило заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Однако 29 ноября Минобороны РФ сообщало, что военные Азербайджана обстреляли пост вооружённых формирований Нагорного Карабаха в Шушинском районе, в результате два человека оказались ранены.