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Опубликовано 9 декабря 2022, 13:20

Российская армия отбросила на исходные позиции три усиленных взвода ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков: Противник попытался атаковать российские позиции на Южно-Донецком направлении

Российские военные пресекли попытку трёх усиленных украинских взводов атаковать в направлениях населённых пунктов Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — проинформировал он на брифинге в пятницу.

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Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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