Российская армия отбросила на исходные позиции три усиленных взвода ВСУ

Российские военные пресекли попытку трёх усиленных украинских взводов атаковать в направлениях населённых пунктов Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — проинформировал он на брифинге в пятницу.