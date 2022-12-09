Российская армия отбросила на исходные позиции три усиленных взвода ВСУ
Генерал-лейтенант Конашенков: Противник попытался атаковать российские позиции на Южно-Донецком направлении
Российские военные пресекли попытку трёх усиленных украинских взводов атаковать в направлениях населённых пунктов Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — проинформировал он на брифинге в пятницу.
Ранее Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины. 5 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ