Попавший после концерта в больницу Бедрос Киркоров рассказал Лайфу о самочувствии

Бедрос Филиппович заявил, что все сообщения про его плохое самочувствие — ложь, ведь на самом деле у него всё замечательно. Киркоров-старший также прокомментировал вопрос про больницу, куда его ранее отвезли, пошутив, что туда "вперёд ногами поедет". А ещё он посоветовал журналистам писать только хорошие новости.