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9 декабря, 13:11

Попавший после концерта в больницу Бедрос Киркоров рассказал Лайфу о самочувствии

Бедрос Киркоров сообщил, что находится дома и чувствует себя замечательно

Отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров в настоящий момент находится дома. Об этом он сообщил Лайфу.

Бедрос Филиппович заявил, что все сообщения про его плохое самочувствие — ложь, ведь на самом деле у него всё замечательно. Киркоров-старший также прокомментировал вопрос про больницу, куда его ранее отвезли, пошутив, что туда "вперёд ногами поедет". А ещё он посоветовал журналистам писать только хорошие новости.

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Напомним, слухи о госпитализации отца поп-короля российской эстрады появились в Сети ещё вчера. Однако в беседе с Лайфом сам Бедрос Киркоров опроверг эту информацию и заявил, что находится дома.

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ТАСС / Артём Геодакян

Анастасия Александрова

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