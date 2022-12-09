Попавший после концерта в больницу Бедрос Киркоров рассказал Лайфу о самочувствии
Бедрос Киркоров сообщил, что находится дома и чувствует себя замечательно
Отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров в настоящий момент находится дома. Об этом он сообщил Лайфу.
Бедрос Филиппович заявил, что все сообщения про его плохое самочувствие — ложь, ведь на самом деле у него всё замечательно. Киркоров-старший также прокомментировал вопрос про больницу, куда его ранее отвезли, пошутив, что туда "вперёд ногами поедет". А ещё он посоветовал журналистам писать только хорошие новости.
Напомним, слухи о госпитализации отца поп-короля российской эстрады появились в Сети ещё вчера. Однако в беседе с Лайфом сам Бедрос Киркоров опроверг эту информацию и заявил, что находится дома.
ТАСС / Артём Геодакян