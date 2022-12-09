В ФРГ арестовали 23 человека, в том числе россиянку, подозреваемых в подготовке переворота
Суд в Германии арестовал 23 человека, которые подозреваются в подготовке госпереворота. В их числе есть и россиянка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ФРГ.
"Судьи Федерального суда в течение двух дней вынесли ордера на арест против граждан ФРГ... и гражданки России Б. Виталии. Обвиняемые были задержаны 7 декабря", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал о масштабных задержаниях, прошедших в Германии. Правоохранители подозревают сторонников одной из праворадикальных групп в подготовке государственного переворота. Среди них также оказалась одна россиянка. Позже появилась информация, что они якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения.
ТАСС / Рicture-Аlliance / Dpa / Christophe Gateau