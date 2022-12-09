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9 декабря, 13:03

Президент "Урала" Иванов пожелал Месси стать чемпионом мира

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов пожелал аргентинскому футболисту Лионелю Месси стать чемпионом мира. Об этом он заявил в беседе с ЕАН.

"Не могу сказать, что я болельщик сборной Аргентины, но очень хочется, чтобы Месси наконец стал чемпионом мира, тем более что для него это, скорее всего, последний чемпионат", — отметил Иванов.

Он назвал Месси "человеком с другой планеты" и подчеркнул, что таких футболистов в мире больше не существует.

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Ранее вратарь сборной Аргентины Мартинес заявил, что Месси — это 99,9% команды. По его мнению, в сборной страны лучшие игроки в мире.

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ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Никита Осипов

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