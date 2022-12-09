Президент "Урала" Иванов пожелал Месси стать чемпионом мира

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов пожелал аргентинскому футболисту Лионелю Месси стать чемпионом мира. Об этом он заявил в беседе с ЕАН.

"Не могу сказать, что я болельщик сборной Аргентины, но очень хочется, чтобы Месси наконец стал чемпионом мира, тем более что для него это, скорее всего, последний чемпионат", — отметил Иванов.

Он назвал Месси "человеком с другой планеты" и подчеркнул, что таких футболистов в мире больше не существует.