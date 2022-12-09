Канада ввела санкции против ЦИК РФ, МВД, Следкома, ФСИН и Минюста
Канада ввела санкции против 33 российских нынешних или бывших высокопоставленных чиновников и шести организаций. Об этом говорится на сайте МИД страны. Как уточняется в сообщении, эти граждане и ведомства "причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека" в отношении россиян, выступающих против "вторжения российского режима на Украину и антидемократической политики".
Так, под ограничения подпали Центральная избирательная комиссия РФ, МВД России, ФСИН, Следственный комитет, Минюст и Федеральное агентство по делам национальностей. Санкции в том числе коснулись главы ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова, начальника УМВД России по Астраханской области Игоря Ромашкина и директора ФСИН Аркадия Гостева.
Как писал Лайф, Politico узнало о планах ЕС ввести санкции против 169 компаний. Речь идёт об организациях, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическими и оборонными секторами страны.
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