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9 декабря, 13:38

Канада ввела санкции против ЦИК РФ, МВД, Следкома, ФСИН и Минюста

Канада ввела санкции против 33 российских нынешних или бывших высокопоставленных чиновников и шести организаций. Об этом говорится на сайте МИД страны. Как уточняется в сообщении, эти граждане и ведомства "причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека" в отношении россиян, выступающих против "вторжения российского режима на Украину и антидемократической политики".

Так, под ограничения подпали Центральная избирательная комиссия РФ, МВД России, ФСИН, Следственный комитет, Минюст и Федеральное агентство по делам национальностей. Санкции в том числе коснулись главы ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова, начальника УМВД России по Астраханской области Игоря Ромашкина и директора ФСИН Аркадия Гостева.

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Как писал Лайф, Politico узнало о планах ЕС ввести санкции против 169 компаний. Речь идёт об организациях, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическими и оборонными секторами страны.

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Shutterstock

Варвара Романова

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