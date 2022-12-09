Канада ввела санкции против ЦИК РФ, МВД, Следкома, ФСИН и Минюста

Канада ввела санкции против 33 российских нынешних или бывших высокопоставленных чиновников и шести организаций. Об этом говорится на сайте МИД страны. Как уточняется в сообщении, эти граждане и ведомства "причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека" в отношении россиян, выступающих против "вторжения российского режима на Украину и антидемократической политики".