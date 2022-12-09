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9 декабря, 13:41

Офтальмолог рассказала об опасности увлажняющих растворов для глаз

Врач Романова: Увлажняющие капли для глаз с консервантом нельзя применять при ношении линз

Увлажняющие капли для глаз с консервантом нельзя использовать при ношении линз. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила врач-офтальмолог Группы компаний ОМС Любовь Романова. Специалист подчеркнула, что пользоваться каплями нужно в соответствии с инструкцией.

"Увлажняющие капли могут содержать в своём составе консервант. В этом случае применение их у аллергиков и пациентов во время ношения контактных линз запрещено. Растворы без консерванта надо хранить в холодильнике", — отметила она.

Эксперт призвала не капать раствор для очистки внутрь линзы перед её использованием, когда хочется увлажнить глаза. По словам специалиста, эти жидкости созданы для того, чтобы расщеплять белковые и жировые соединения, а также ликвидировать микроорганизмы. При попадании в глаз растворы могут вызвать токсико-аллергические реакции. Офтальмолог посоветовала использовать для увлажнения только специально предназначенные для этого средства.

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Ранее офтальмолог Киселе предупредила о риске воспаления из-за сна в контактных линзах. Это, по словам эксперта, может привести к острому кератиту.

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Shutterstock

Никита Осипов
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