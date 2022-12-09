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9 декабря, 13:44

Путин: Специальная военная операция идёт своим чередом, там всё стабильно

Путин заявил, что под длительностью СВО имел в виду процесс урегулирования

Президент России Владимир Путин по просьбе журналистов пояснил своё высказывание, когда он назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом. Речь об этом зашла в пятницу во время брифинга на полях саммита в Бишкеке.

"Я имел в виду длительность процесса урегулирования. Специальная военная операция идёт своим чередом, всё там стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Достаточно прозрачно ведёт себя Министерство обороны. Всё, что происходит в реалиях на земле, всё отражается в ежедневных сводках Министерства обороны. Так всё на самом деле объективно и обстоит, мне добавить здесь нечего", — отметил глава государства.

Путин добавил, что "сам процесс урегулирования в целом будет не простым" и потребует определённого времени.

Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты

Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты

Ранее на этой неделе президент России объяснил, почему в стране нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию граждан. По словам главы государства, на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизованных в зоне спецоперации находится лишь половина.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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