Путин: Специальная военная операция идёт своим чередом, там всё стабильно

Президент России Владимир Путин по просьбе журналистов пояснил своё высказывание, когда он назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом. Речь об этом зашла в пятницу во время брифинга на полях саммита в Бишкеке.

"Я имел в виду длительность процесса урегулирования. Специальная военная операция идёт своим чередом, всё там стабильно у нас, никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Достаточно прозрачно ведёт себя Министерство обороны. Всё, что происходит в реалиях на земле, всё отражается в ежедневных сводках Министерства обороны. Так всё на самом деле объективно и обстоит, мне добавить здесь нечего", — отметил глава государства.

Путин добавил, что "сам процесс урегулирования в целом будет непростым" и потребует определённого времени.