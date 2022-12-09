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9 декабря, 12:51

ВЦИОМ: Президенту Путину доверяет 77,9% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяет 77,9% россиян, а деятельность главы государства одобряет 74,3% жителей страны. Такие данные свежего опроса публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина на его посту одобряет 52,7% респондентов, правительства страны — 49,1%. Главе кабмина доверяет 61,5% участников опроса.

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Ранее Лайф приводил данные опроса фонда "Общественное мнение", согласно которым Владимиру Путину доверяют 75% жителей РФ.

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ТАСС / Метцель Михаил

Артур Белкин

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