ВЦИОМ: Президенту Путину доверяет 77,9% россиян
Президенту России Владимиру Путину доверяет 77,9% россиян, а деятельность главы государства одобряет 74,3% жителей страны. Такие данные свежего опроса публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина на его посту одобряет 52,7% респондентов, правительства страны — 49,1%. Главе кабмина доверяет 61,5% участников опроса.
Ранее Лайф приводил данные опроса фонда "Общественное мнение", согласно которым Владимиру Путину доверяют 75% жителей РФ.
Обложка ©
ТАСС / Метцель Михаил