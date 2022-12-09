Бэнкси присвоили звание почётного гражданина украинского Ирпеня

Указывается, что Бэнкси своим творчеством увековечил историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения. При этом настоящая личность художника до сих пор неизвестна.

Донецкий хореограф Харлановская спросила у Бэнкси, почему тот ни разу не посетил Донбасс

Ранее Бэнкси опубликовал фотографии и видео со своими граффити, сделанными в некоторых населённых пунктах Киевской области. 3 декабря сообщалось, что в Гостомеле вандалы срезали со стены одну из его работ. В результате их задержали, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.