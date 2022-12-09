Бэнкси присвоили звание почётного гражданина украинского Ирпеня
Городской совет Ирпеня Киевской области принял решение присвоить британскому художнику Бэнкси звание почётного гражданина города. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте горсовета.
"Ирпенский городской совет решил присвоить звание "Почётный гражданин города Ирпень" всемирно известному художнику Бэнкси (Banksy)", — говорится в документе.
Указывается, что Бэнкси своим творчеством увековечил историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения. При этом настоящая личность художника до сих пор неизвестна.
Ранее Бэнкси опубликовал фотографии и видео со своими граффити, сделанными в некоторых населённых пунктах Киевской области. 3 декабря сообщалось, что в Гостомеле вандалы срезали со стены одну из его работ. В результате их задержали, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.