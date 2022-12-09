Путин рассказал, как проходили переговоры по обмену Бута

ФСБ России вела переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов.

"Эту тему ведёт ФСБ. Она договаривалась изначально, вела переговоры, достигли таких результатов. Контакты продолжаются. По линии спецслужб не прекращались", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке.