Путин рассказал, как проходили переговоры по обмену Бута
Путин: Переговоры по обмену Бута на Грайнер вела ФСБ
ФСБ России вела переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов.
"Эту тему ведёт ФСБ. Она договаривалась изначально, вела переговоры, достигли таких результатов. Контакты продолжаются. По линии спецслужб не прекращались", — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке.
Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от продолжения работы с США по данному вопросу, в связи с этим возможны и другие обмены заключёнными.
Напомним, накануне, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Президент США Джо Байден поговорил с американкой по телефону, после чего заявил, что она возвращается домой, а переговоры с российской стороной назвал напряжёнными. Также стало известно, что обоих обменянных помиловали перед освобождением.
LIFE / Павел Баранов