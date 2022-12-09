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9 декабря, 13:50

Путин: Переговоры СВР и ЦРУ были инициативой Байдена

Переговоры между Службой внешней разведки (СВР РФ) и ЦРУ США были инициативой главы Белого дома Джо Байдена, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

"Что касается контактов по линии спецслужб СВР и ЦРУ. Это была не наша инициатива. Это была инициатива американской стороны. Президент Байден предложил это", — отметил российский лидер во время пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.

В МИД РФ подтвердили встречу России и США для обсуждения "раздражителей" в отношениях

В МИД РФ подтвердили встречу России и США для обсуждения "раздражителей" в отношениях

Ранее CNN сообщал, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Стороны якобы обсуждали судьбу задержанных американцев и ядерные риски. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча состоялась по инициативе американской стороны.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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