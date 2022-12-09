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9 декабря, 14:06

Путин признал, что начать СВО можно было раньше, но была надежда на Минские соглашения

Начать специальную военную операцию на Украине Россия должна была раньше, но власти надеялись договориться в рамках Минских соглашений. Об этом в пятницу журналистам сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Оказывается, что Минские договорённости никто не собирался исполнять. Я рассчитывал, что другие участники процесса были искренни с нами, но они нас обманывали. Смысл был в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Поздно сориентировались. Может, и раньше надо было начинать, но мы рассчитывали, что сможем договориться в рамках Минских соглашений", — сказал глава государства.

Он добавил, что после заявлений подобного рода возникает вопрос доверия и гарантий. Однако, по словам президента, договариваться в конечном итоге всё равно придётся, Россия открыта для этого.

"Но это заставляет задумываться о том, с кем имеем дело", — подчеркнул Путин.

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Ранее Лайф писал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.

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Kremlin.ru

Илья Суриков

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