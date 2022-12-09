Путин признал, что начать СВО можно было раньше, но была надежда на Минские соглашения

"Оказывается, что Минские договорённости никто не собирался исполнять. Я рассчитывал, что другие участники процесса были искренни с нами, но они нас обманывали. Смысл был в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Поздно сориентировались. Может, и раньше надо было начинать, но мы рассчитывали, что сможем договориться в рамках Минских соглашений", — сказал глава государства.