Путин признал, что начать СВО можно было раньше, но была надежда на Минские соглашения
Начать специальную военную операцию на Украине Россия должна была раньше, но власти надеялись договориться в рамках Минских соглашений. Об этом в пятницу журналистам сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Оказывается, что Минские договорённости никто не собирался исполнять. Я рассчитывал, что другие участники процесса были искренни с нами, но они нас обманывали. Смысл был в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Поздно сориентировались. Может, и раньше надо было начинать, но мы рассчитывали, что сможем договориться в рамках Минских соглашений", — сказал глава государства.
Он добавил, что после заявлений подобного рода возникает вопрос доверия и гарантий. Однако, по словам президента, договариваться в конечном итоге всё равно придётся, Россия открыта для этого.
"Но это заставляет задумываться о том, с кем имеем дело", — подчеркнул Путин.
Ранее Лайф писал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.