Путин допустил сокращение в РФ добычи нефти в ответ на введение потолка цен

Российские власти подумают насчёт того, чтобы сократить добычу нефти в качестве одной из мер в ответ на решение Запада о введении потолка цен на чёрное золото. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи", — сказал он журналистам по итогам визита в Бишкек.