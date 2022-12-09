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9 декабря, 14:01

Путин допустил сокращение в РФ добычи нефти в ответ на введение потолка цен

Российские власти подумают насчёт того, чтобы сократить добычу нефти в качестве одной из мер в ответ на решение Запада о введении потолка цен на чёрное золото. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи", — сказал он журналистам по итогам визита в Бишкек.

Путин напомнил, что Москва намерена не продавать нефть тем странам, которые приняли решение о потолке цен. По его словам, у России есть договорённость с ОПЕК+ по известной планке добычи.

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Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. После этого стоимость чёрного золота стала падать, а у берегов Турции скопилась пробка из танкеров с сырой нефтью.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук

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