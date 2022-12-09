Путин заявил, что разочарован словами Меркель о Минских соглашениях
Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО
Президент России Владимир Путин признался, что разочарован высказыванием бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке.
Путин заявил, что разочарован словами Меркель о Минских соглашениях. Видео © LIFE
"Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера Германии", — сказал российский лидер.
По его словам, он всегда исходил из того, что Берлин ведёт себя в отношениях с Москвой искренне. При этом Путин добавил, что такое высказывание Меркель доказывает лишний раз, что Россия правильно сделала, начав спецоперацию на Украине, потому что Минские соглашения "никто не собирался исполнять".
Ранее Лайф писал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала.
LIFE / Павел Баранов