Путин заявил, что разочарован словами Меркель о Минских соглашениях

"Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Я не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера Германии", — сказал российский лидер.

По его словам, он всегда исходил из того, что Берлин ведёт себя в отношениях с Москвой искренне. При этом Путин добавил, что такое высказывание Меркель доказывает лишний раз, что Россия правильно сделала, начав спецоперацию на Украине, потому что Минские соглашения "никто не собирался исполнять".