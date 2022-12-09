Онколог рассказал о наиболее характерном симптоме рака лёгких

Осиплость голоса является наиболее характерным признаком рака лёгких. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил клинический онколог, директор Института онкологии ЕМС Салим Нидаль.

"У рака лёгких есть один характерный симптом, который резко выделяет его на фоне других заболеваний, — осиплость голоса. Но проблема в том, что этот симптом проявляется только на последних стадиях, когда опухоль разрастается и сдавливает блуждающий нерв, вызывая частичный паралич голосовых мышц", — отметил он.

Эксперт добавил, что первыми признаками рака являются кашель с кровяными прожилками, одышка, боль в грудной клетке, а также слабость, снижение аппетита и потеря веса. Специалист также подчеркнул, что у мужчин этот вид злокачественной опухоли встречается чаще, чем у женщин. Хоть средний возраст пациентов — старше 65 лет, заболевание может появиться и у молодых — в возрасте от 25 до 45 лет.

"Несмотря на то что рак лёгкого — достаточно агрессивный тип опухоли, пятилетняя выживаемость при условии немедленного начала лечения в случае диагностирования на первой-второй стадии и отсутствия метастаз составляет около 80–95%", — сказал Нидаль.

Кроме того, онколог перечислил основные факторы риска развития такого рака. К ним он отнёс табакокурение, вдыхание асбестовой пыли, радиационное воздействие, генетическую предрасположенность, наличие хронических заболеваний лёгких и туберкулёз. Нидаль подчеркнул, что такие обстоятельства повышают вероятность развития недуга по сравнению с теми людьми, у которых они отсутствуют. Чтобы не допустить появления заболевания, эксперт посоветовал раз в год делать флюорографию, КТ лёгких и бросить курить.