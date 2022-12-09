Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дискредитирует себя как опытного государственного деятеля, заявляя, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать киевскому режиму время "стать сильнее". Таким мнением поделился глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук в беседе с РИА "Новости" .

"Я не исключаю, что вначале она действительно стремилась к урегулированию конфликта. А сейчас она поторопилась встроиться в общий европейский мейнстрим русофобии. Это ещё больше дискредитирует её как опытного государственного деятеля, которая столько лет возглавляла Германию", — сказал он.