Слова Меркель о Минских соглашениях объяснили желанием встроиться в мейнстрим русофобии
Глава ОП Крыма Форманчук: Меркель дискредитирует себя словами о Минских соглашениях
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дискредитирует себя как опытного государственного деятеля, заявляя, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать киевскому режиму время "стать сильнее". Таким мнением поделился глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук в беседе с РИА "Новости".
"Я не исключаю, что вначале она действительно стремилась к урегулированию конфликта. А сейчас она поторопилась встроиться в общий европейский мейнстрим русофобии. Это ещё больше дискредитирует её как опытного государственного деятеля, которая столько лет возглавляла Германию", — сказал он.
Форманчук отметил, ФРГ при Меркель была процветающим европейским государством, а в данной ситуации остаётся лишь выразить недоумение таким поведением бывшего канцлера.
Лайф писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны.
ТАСС / picture-alliance / dpa / Sven Hoppe