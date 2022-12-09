Путин: Нет никаких факторов для дополнительной мобилизации
Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет никаких факторов для проведения дополнительной мобилизации после Нового года. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.
"Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются. Я же сказал: 300 тысяч было призвано, 150 тысяч находятся в группировке, из них только половина — 77 тысяч — находится в подразделениях. Ну какая дополнительная мобилизация? Сейчас и речи нет никакой об этом", — отметил глава государства.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.