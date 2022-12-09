Путин: Нет никаких факторов для дополнительной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет никаких факторов для проведения дополнительной мобилизации после Нового года. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются. Я же сказал: 300 тысяч было призвано, 150 тысяч находятся в группировке, из них только половина — 77 тысяч — находится в подразделениях. Ну какая дополнительная мобилизация? Сейчас и речи нет никакой об этом", — отметил глава государства.