Путин: Москва может воспользоваться наработками США по обезоруживающему удару
Москва может "взять на вооружение" наработки США по обеспечению безопасности, в том числе стратегию нанесения обезоруживающего удара. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке. Президент уточнил, что в таком случае используются современные высокотехнологичные средства, в частности крылатые ракеты, а сам удар приходится на пункты управления и наносит поражение противнику.
Путин заявил, что Москва может воспользоваться наработками США по обезоруживающему удару. Видео © LIFE
"Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнёров, их идеи обеспечения свой безопасности?" — задался вопросом Путин.
Он также отметил, что вопрос использования ядерного оружия всегда беспокоил человечество.
Ранее Лайф писал, что переговоры России и США по стратегической стабильности и сокращению стратегических наступательных вооружений поставлены на паузу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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