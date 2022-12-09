Путин: Москва может воспользоваться наработками США по обезоруживающему удару

Москва может "взять на вооружение" наработки США по обеспечению безопасности, в том числе стратегию нанесения обезоруживающего удара. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке. Президент уточнил, что в таком случае используются современные высокотехнологичные средства, в частности крылатые ракеты, а сам удар приходится на пункты управления и наносит поражение противнику.

Путин заявил, что Москва может воспользоваться наработками США по обезоруживающему удару. Видео © LIFE

"Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнёров, их идеи обеспечения свой безопасности?" — задался вопросом Путин.

Он также отметил, что вопрос использования ядерного оружия всегда беспокоил человечество.