"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 14:22

Путин: Самые острые проблемы с оснащением Вооружённых сил РФ решены

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Бишкек заявил, что ключевые проблемы со снабжением армии во время СВО решены.

"Мы работаем с Министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы", — отметил глава государства.

По словам Путина, определённые проблемы были и остаются, однако в Министерстве обороны его заверяют, что объём таковых становится всё меньше и они перестают быть острыми. Глава государства заметил, что для раскручивания ряда отраслей производства необходимо время.

Путин признал, что начать СВО можно было раньше, но была надежда на Минские соглашения

Путин признал, что начать СВО можно было раньше, но была надежда на Минские соглашения

Ранее Владимир Путин заявил, что специальная военная операция идёт своим чередом, без каких-либо проблем.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров