Путин: Самые острые проблемы с оснащением Вооружённых сил РФ решены

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Бишкек заявил, что ключевые проблемы со снабжением армии во время СВО решены.

"Мы работаем с Министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы", — отметил глава государства.

По словам Путина, определённые проблемы были и остаются, однако в Министерстве обороны его заверяют, что объём таковых становится всё меньше и они перестают быть острыми. Глава государства заметил, что для раскручивания ряда отраслей производства необходимо время.