"Это кто такой?": Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*. В ходе пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке глава государства отметил, что не считает целесообразным вмешиваться и подвергать сомнению решение суда.

"Это кто такой?" — спросил президент, когда корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников задал ему вопрос о Яшине.

При этом, комментируя, не кажется ли ему срок в восемь с половиной лет чрезмерным, Путин ответил народной поговоркой: "Когда кажется, креститься надо". Российский лидер также напомнил, что адвокаты экс-мундепа "наверняка знают, как им надо поступить" дальше.