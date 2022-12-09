"Это кто такой?": Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину
Путин не стал подвергать сомнению приговор Яшину за распространение фейков о ВС РФ
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину*. В ходе пресс-конференции по итогам ЕАЭС в Бишкеке глава государства отметил, что не считает целесообразным вмешиваться и подвергать сомнению решение суда.
Путин прокомментировал приговор бывшему столичному муниципальному депутату Илье Яшину. Видео © LIFE
"Это кто такой?" — спросил президент, когда корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников задал ему вопрос о Яшине.
При этом, комментируя, не кажется ли ему срок в восемь с половиной лет чрезмерным, Путин ответил народной поговоркой: "Когда кажется, креститься надо". Российский лидер также напомнил, что адвокаты экс-мундепа "наверняка знают, как им надо поступить" дальше.
"Вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным", — сказал российский лидер.
Ранее сегодня Илью Яшина приговорили к 8,5 года колонии за фейки о Вооружённых силах России. Кроме того, Мещанский суд Москвы на четыре года запретил ему администрировать интернет-сайты. Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Яшина стало известно 12 июля. Перед этим в квартире блогера в Хамовниках прошёл обыск. Депутату было предъявлено обвинение по делу о фейках о ВС России. 13 июля суд арестовал Яшина.
LIFE / Павел Баранов