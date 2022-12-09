Путин рассказал, почему решил лично проехаться по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что решил лично проехать за рулём автомобиля по Крымскому мосту, чтобы отблагодарить строителей и убедиться в качестве выполненных ими работ. Заявление глава государства сделал во время пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.

"Мне просто хотелось поддержать строителей. Прежде всего — поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объём работ и сделали это качественно", — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер признался, что хотел лично проверить, действительно ли всё было сделано, ведь крайне важно иметь информацию от независимых людей, а не только из отчётов.