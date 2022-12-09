Путин рассказал, почему решил лично проехаться по Крымскому мосту
Путин рассказал, что поехал на Крымский мост, чтобы лично отблагодарить строителей
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что решил лично проехать за рулём автомобиля по Крымскому мосту, чтобы отблагодарить строителей и убедиться в качестве выполненных ими работ. Заявление глава государства сделал во время пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.
"Мне просто хотелось поддержать строителей. Прежде всего — поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объём работ и сделали это качественно", — отметил Путин.
Кроме того, российский лидер признался, что хотел лично проверить, действительно ли всё было сделано, ведь крайне важно иметь информацию от независимых людей, а не только из отчётов.
Путин также заверил, что ремонт Крымского моста будет закончен досрочно: работы на автомобильной части завершат в марте, на железнодорожной — летом 2023 года.
Лайф сообщал, что президент страны Владимир Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине. На пассажирском кресле находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ходе ремонтных работ на мосту после взрыва в октябре. Глава государства выразил надежду, что повреждённые железнодорожные пути на Крымском мосту будут восстановлены к середине лета будущего года.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ