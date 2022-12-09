Психологи выяснили, что женщины поддерживают агрессивное сексуальное поведение чаще мужчин

При возбуждении мужчины и женщины поддерживают своеобразную веру в сопротивление представительниц прекрасного пола. Говоря более конкретно — идею о том, что девушка порой отказывает партнёру в близости именно с целью сексуальной игры. К такому мнению пришли психологи из Университета Оклахома-Сити, результаты их исследования были опубликованы в журнале Journal of Social Psychology.

Специалистами был проведён онлайн-опрос среди 716 добровольцев гетеросексуальной ориентации, 72,6% из респондентов были женщины. Находясь в состоянии возбуждения их попросили написать короткий рассказ о сексуальных фантазиях, а после им надо было написать о самом скучном свидании. Также участников эксперимента попросили уже в спокойном состоянии написать эти же два рассказа, но в обратном порядке. Вместе с тем в рамках исследования у них спросили, верят ли они в сопротивление женщин в игровой форме.

Согласно результатам опроса, оба пола в состоянии возбуждения чаще говорили, что они верят в символическое сопротивление девушек. На вопрос, сколько раз девушке нужно сказать "нет", респонденты в возбуждённом состоянии назвали большее число, чем в спокойном. Так, 43% женщин одобряли настойчивость со стороны мужчин, при этом среди представителей мужского пола эта цифра составила 33%. В спокойном же состоянии подобную практику одобряли лишь 34% представительниц прекрасного пола и 26% мужчин.