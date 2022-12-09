Взрыв бытового газа произошёл в доме в Рязани

Взрыв бытового газа произошёл в двухэтажном жилом доме в Рязани, в результате здание частично обрушилось. Об этом сообщил глава Рязанской области Павел Малков.

"Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. По предварительным данным, причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется", — написал он в телеграм-канале.

Малков отметил, что в настоящее время известно о двух пострадавших, которые были направлены в больницу скорой помощи. Как уточнили в МЧС, загорания в результате произошедшего не зафиксировано.