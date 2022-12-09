Взрыв бытового газа произошёл в доме в Рязани
Последствия взрыва в доме в Рязани. Обложка © Telegram / Павел Малков
Взрыв бытового газа произошёл в двухэтажном жилом доме в Рязани, в результате здание частично обрушилось. Об этом сообщил глава Рязанской области Павел Малков.
Взрыв бытового газа произошёл в доме в Рязани. Видео © "ВКонтакте" / Новости Рязани "7 новостей"
"Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. По предварительным данным, причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется", — написал он в телеграм-канале.
Малков отметил, что в настоящее время известно о двух пострадавших, которые были направлены в больницу скорой помощи. Как уточнили в МЧС, загорания в результате произошедшего не зафиксировано.
Ранее Лайф рассказывал, что сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Известно как минимум об одном погибшем, это был охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.