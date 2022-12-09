Глава "Газпрома" Миллер и Эрдоган обсудили создание газового хаба
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи обсудили перспективы создания в республике газового хаба. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании по итогам рабочего визита делегации в Стамбул.
"На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Турция захотела от России скидку на газ в размере 25%. Если Анкара не получит её, то потребует отсрочки платежей до 2024 года.
ТАСС / Михаил Терещенко, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев