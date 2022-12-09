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9 декабря, 15:10

Глава "Газпрома" Миллер и Эрдоган обсудили создание газового хаба

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи обсудили перспективы создания в республике газового хаба. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании по итогам рабочего визита делегации в Стамбул.

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба", — говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что Турция захотела от России скидку на газ в размере 25%. Если Анкара не получит её, то потребует отсрочки платежей до 2024 года.

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ТАСС / Михаил Терещенко, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук

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