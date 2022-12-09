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9 декабря, 15:08

Суд удовлетворил иск Голунова к МВД РФ о взыскании 1,5 млн рублей за моральный вред

Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова о взыскании 1,5 миллиона рублей за моральный вред. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причинённого преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей", — сказал защитник.

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Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Варвара Романова

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