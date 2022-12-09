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9 декабря, 14:52

Лайф узнал, на какую сумму был застрахован сгоревший в Химках гипермаркет OBI

"Ингосстрах" застраховал сгоревший в Химках гипермаркет OBI на 450 млн рублей

Имущество сгоревшего в Московской области гипермаркета OBI, который входит в ТЦ "Мега Химки", было застраховано в компании "Ингосстрах" на 450 миллионов рублей. Это следует из договора, который оказался в нашем распоряжении. При этом ранее во Всероссийском союзе страховщиков оценили предварительный ущерб в 20–30 миллиардов рублей, что минимум в 44 раза больше страховой суммы, указанной в документе.

Страховой договор OBI и компании "Ингосстрах". Фото © Telegram / SHOT

Страховой договор OBI и компании "Ингосстрах". Фото © Telegram / SHOT

"Ответственность страховщика по настоящему полису ограничивается суммой 450 миллионов рублей по каждому страховому случаю и в совокупности по всем страховым случаям", — говорится в договоре.

Пожар в гипермаркете OBI, который входит в ТЦ "Мега Химки". Видео © LIFE

Халатность или поджог ради страховки: Почему под Москвой дотла сгорел гипермаркет ОБИ

Халатность или поджог ради страховки: Почему под Москвой дотла сгорел гипермаркет ОБИ

Напомним, сегодня в Москве со взрывами загорелся торговый центр "Мега Химки". Начало возгорания попало на видео. Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем, по некоторым данным, возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Известно как минимум об одном погибшем, это был охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Наталья Исакова

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