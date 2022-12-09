Лайф узнал, на какую сумму был застрахован сгоревший в Химках гипермаркет OBI

Имущество сгоревшего в Московской области гипермаркета OBI, который входит в ТЦ "Мега Химки", было застраховано в компании "Ингосстрах" на 450 миллионов рублей. Это следует из договора, который оказался в нашем распоряжении. При этом ранее во Всероссийском союзе страховщиков оценили предварительный ущерб в 20–30 миллиардов рублей, что минимум в 44 раза больше страховой суммы, указанной в документе.