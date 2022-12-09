Замдиректора департамента "Автодора" заключили под стражу из-за взятки в 19,5 млн рублей

Заместителя директора департамента "Российских автомобильных дорог" арестовали по делу о получении взятки в 19,5 миллиона рублей, такой вердикт вынес суд. Об этом говорится в заявлении СК РФ.

"Следственными органами СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя директора департамента строительства и реконструкции госкорпорации "Российские автомобильные дороги", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". <...> По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, с 8 сентября по 5 декабря этого года арестованный получил взятку от представителя коммерческой компании, в отношении которого также возбудили уголовное дело. При этом сумма полученных средств — 19,5 миллиона рублей — была только частью. В общей сложности замдиректора департамента должен был получить 29 миллионов рублей в рамках заключённого договора на оказание услуг по рубке леса и корчёвке пней. Фигуранту уже предъявлено обвинение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.