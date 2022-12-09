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Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 14:45
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Путин не исключил ротацию подразделений мобилизованных в зоне СВО

Вопрос о ротации военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне СВО обсуждается, а Министерство обороны и Генштаб РФ над этим думают. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Бишкек.

"Надо смотреть будет по ситуации, по развитию, может быть, одни формирования [в зоне СВО] менять на другие. Все же будут иметь статус участников боевых действий", — заявил Путин.

По словам российского лидера, Минобороны и Генштаб обдумают этот вопрос и оповестят о принятом решении.

Путин признал, что начать СВО можно было раньше, но была надежда на Минские соглашения
Путин признал, что начать СВО можно было раньше, но была надежда на Минские соглашения

Ранее Владимир Путин заявил, что нет никаких факторов для проведения дополнительной мобилизации после Нового года.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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