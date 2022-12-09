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9 декабря, 14:45

Путин не исключил ротацию подразделений мобилизованных в зоне СВО

Вопрос о ротации военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне СВО обсуждается, а Министерство обороны и Генштаб РФ над этим думают. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Бишкек.

"Надо смотреть будет по ситуации, по развитию, может быть, одни формирования [в зоне СВО] менять на другие. Все же будут иметь статус участников боевых действий", — заявил Путин.

По словам российского лидера, Минобороны и Генштаб обдумают этот вопрос и оповестят о принятом решении.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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