Халатность или поджог ради страховки: Почему под Москвой дотла сгорел гипермаркет ОБИ В пятницу рано утром в Химках полностью выгорел магазин строительных материалов OBI. Погиб один человек. Следствие не исключает поджог: страховщики оценивают потенциальные выплаты в 20–30 млрд рублей 9 декабря, 09:57 Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Как начался пожар в OBI

Как уже известно, пожарная сигнализация в OBI при ТЦ "Мега Химки" сработала в 5:58 утра. Через несколько минут туда уже примчались первые пожарные расчёты. В этот момент в здании прогремел взрыв. Люди бежали по парковке, а столб дыма взметнулся вверх на десятки метров. Возгоранию был присвоен четвёртый уровень сложности из пяти — МЧС даже привело в готовность авиацию.

Момент взрыва в гипермаркете ОБИ. Видео © T.me / SHOT

По предварительной версии, в результате короткого замыкания внутри здания произошло возгорание, отчего взорвались аэрозоли и банки с красками и обрушилась кровля — общая площадь обрушения 5000 кв. м.

К счастью, огонь с гипермаркета не перекинулся на остальную часть ТЦ "Мега Химки" и пожар на площади 7 тыс. кв. метров был локализован довольно быстро — в 8:25. Но от самого ОБИ остались только несущие конструкции в груде пепла.

Момент начала пожара в гипермаркете ОБИ. Видео © t.me / SHOT

По данным МЧС, в пожаре погиб охранник магазина, который не успел выбраться из охваченного огнём здания. Телеграм-канал SHOT выяснил, что уже после всеобщей эвакуации охранник решил вернуться на парковку за своим автомобилем. В этот момент в результате взрыва ему в голову прилетел обломок.

По факту пожара в магазине OBI следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Среди основных версий пожара — неисправность оборудования и нарушение противопожарной безопасности во время сварочных работ. Возгорание могло возникнуть из-за отлетевшей искры от сварочного аппарата во время ремонта кровли на складе OBI — рабочие усиливали металлоконструкции.

Видео © T.me / SHOT

Не сбрасывается со счетов и версия поджога OBI, в котором находилось большое количество стройматериалов партнёров. Всероссийский союз страховщиков уже оценил ущерб от пожара в гипермаркете OBI в Химках в 20–30 млрд рублей, назвав цифру рекордной. В эту сумму входят и убытки ТЦ "Мега Химки".

Последняя плановая проверка от МЧС в "Меге" была в январе этого года, нарушений тогда не нашли. Последняя крупная проверка была в 2018 году, когда инспекторы Госпожнадзора нашли 18 нарушений.

Кому принадлежит гипермаркет

Во время пандемии выручка гипермаркетов немецкой сети OBI значительно просела, и бизнес в России стал убыточным. По данным СПАРК, в прошлом году чистый убыток оператора гипермаркета в Химках — ОБИ ФЦ — составил почти полтора миллиарда рублей. При том, что общая выручка компании растёт из года в год и превысила в 2021 году 19 млрд рублей.

Владельцем помещений "Меги" является компания "Ингка сентерс рус проперти А" — дочка компании из Нидерландов Stichting INGKA Foundation. Только в России голландцам принадлежит более десятка юридических лиц, управляющих торговыми площадями в разных городах страны.

"Мега Химки" занимают площадь почти 43 гектара. Кадастровая стоимость земли во владении "Ингка сентерс рус проперти А" почти 3,2 млрд рублей. До 2017 года землёй под "Мегой" владела фирма из этой же группы — "МОС (ТОРГОВЛЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ)". Согласно данным информационной системы СПАРК, с октября прошлого года участок под гипермаркетом находится под обременением в пользу АО "Мособлгаз". Интересно, что данных об участии голландской компании в судебных спорах с подмосковными энергетиками нет.

В марте этого года немецкий холдинг OBI GmbH и вовсе заявил о намерении прекратить бизнес в России и закрыть 27 гипермаркетов, где трудилось 5 тысяч человек. Российские управленцы пошли наперекор собственникам и отказались от закрытия.

Йозеф Лиокумович. Фото © retailer.ru

27 июля OBI GmbH подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц OBI. Ранее сеть оценивалась в 6 млрд рублей плюс ещё три — на перезапуск. Но сумма сделки оказалась символической — называется цена как в 1 евро, так и в 600 рублей. Правда, за эту цену приобретаются и миллиардные долги компании.

Согласно базе СПАРК, шесть компаний сети были проданы ООО "Группа инвестиционно-строительных компаний Мах" (ГИСК МАХ), на 40% принадлежащему некоему Илье Колобкову, а на 60% гражданину Израиля бизнесмену Иозефу Лиокумовичу. Его называют профессиональным переговорщиком и считают другом немецкого владельца ОБИ.

Фото © Спарк

О себе господин Лиокумович рассказывает немного, подчёркивая, что он человек непубличный.

— Я бизнесмен и инвестор, — говорил Лиокумович в интервью. — Уехал из России в дошкольном возрасте, в девяностых начал приезжать на родину по делам. Если коротко, я был мостом между Россией и Западным миром.

Отметим, что в 2004 году Йозефа Лиокумовича объявили в федеральный розыск сотрудники МВД Татарстана. Предприниматель был подсудимым по уголовной статье "Мошенничество в крупном размере" и находился под подпиской о невыезде. Фактически Лиокумович бежал от следствия.

Любопытно, что предыдущий крупный проект Лиокумовича в России — строительство целлюлозно-бумажного комбината в Костромской области — реализован не был.

У Лиокумовича двойное гражданство Германии и Израиля. В Европе его знают как представителя инвестиционной компании с австрийскими корнями "Супернова". По данным СМИ, в её активе около 90 торгово-развлекательных центров в Центральной и Восточной Европе. К слову, владельцем "Супернова" является представитель европейских старых денег, австриец Франк Филипп Альберт. Он наследник промышленной империи в сфере светотехники, повзрослев, основал свой бизнес. Интересно, что Франка Альберта наградили Большой почётной наградой за заслуги перед Австрийской Республикой за социально ответственное сокращение штата Baumax AG .

Сейчас весь бывший бизнес OBI GmbH на 90% принадлежит петербургской компании ООО "Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский", а на десять процентов общественной организации — "МОО по борьбе с коррупцией". Комбинатом владеет Юрий Алымов, МОО — Ольхин Кирилл Ефимович. Согласно базе СПАРК, и у одного и у другого есть бизнесы в Казани. Всеми юрлицами ОБИ руководит сейчас некая Аванесова Арина Андреевна.

Почему сгорел гипермаркет OBI? 0 Это устроили конкуренты, чтобы остановить торговлю Это могли устроить владельцы или партнёры, чтобы получить страховку Обычная безалаберность, халатность и несоблюдение мер безопасности