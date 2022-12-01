Парфюм с нотками рабства: Как "Л’Этуаль" обманывает клиентов и эксплуатирует сотрудников Сеть магазинов "Л’Этуаль" славится жёсткими условиями труда и кабальными договорами. Сотрудник Лайфа устроился в компанию на работу и ему есть что рассказать. 1 декабря, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock

Как устраиваются на работу в "Л’Этуаль"

— Если нужно будет снять трусы, то ты снимешь, — коротко и ясно обрисовала мне картину бригадир. С этим напутствием начался мой первый день на складе "Л’Этуаля" в Подмосковье.

Огромные территории российской торговой сети по продаже косметики и парфюмерии "Л’Этуаль" в посёлке Знамя Октября, рядом с Подольском, напоминают режимный объект. Всё скрыто от посторонних глаз за бетонным забором и колючей проволокой. Только рискни что-то снять — сразу прибежит охрана. На коптере тоже не полетаешь. Корреспонденту Лайфа удалось всё же попасть на работу в "Л’Этуаль".

В сети по всей стране работает больше 12 тысяч человек, но устроится туда оказалось намного сложнее, чем в "Вайлдберриз" или "Озон". Часто трудоустройство занимает недели — соискатель проходит полиграф, медкомиссию и подписывает ворох непонятных бумаг, где он отвечает за всё.

Как устроится на работу в "Л’Этуаль" Фото © LIFE

Сотрудница редакции устроилась комплектовщиком интернет-заказов. 12-часовые смены — от звонка до звонка, с двумя перерывами по 15 минут и обедом, хоть и оплачиваемым, но многие на него не успевают. Старожилы "Л’Этуаля" говорят, что если работать теоретически без штрафов и больничных, то в месяц можно заработать 60–65 тысяч рублей.

Как парфюмерная сеть борется с воровством

На пробный день работников просят прийти без телефона, лишних вещей и косметики на лице — чтобы не было соблазна попробовать косметику на складе. Людей сразу же увольняют за накрашенные глаза и ногти, причём как на руках, так и на ногах, включая бесцветный лак. На входе строгие охранники — женщина и мужчина.

Девушка ощупывает сотрудниц от головы до бёдер, проверяет вещи. Рюкзак и сумки, все карманы, она детально рассматривает каждую вещь.

Инструкция по работе на складе "Л’Этуаля". Фото © LIFE

Вообще, если в "Озоне" или "Вайлдберризе" первым делом запоминаются грязь, антисанитария на складах, а также убогая противопожарная безопасность, то в "Л’Этуале" с этим всё в порядке.

Несмотря на жёсткий контроль и досмотры, в "Л’Этуале" всё равно воруют. Например, на входе в склад установлена своя "доска позора" с распечатанными фотографиями сотрудников, которые попались на воровстве.

Про воровство задаются вопросы и на полиграфе, а также во время заполнения специальной анкеты, где интересуются даже реакцией на воровство коллег — промолчишь ли или донесёшь начальству. Это влияет на карьерный рост.

Опросник "Л’Этуаля" про воровство. Фото © LIFE

Если в какой-то смене кто-то что-то украдёт, охрана может заставить других сотрудников снять всё нижнее бельё и бесцеремонно обыщет их.

— Мало ли ты засунешь себе в одно место, — пояснила бригадир. И это не шутки. Ребята рассказывали, что бельё уже приходилось снимать.

За что штрафуют в компании

Как и все большие сети, "Л’Этуаль" активно штрафует и лишает премий сотрудников за различные недочёты. Причина может быть любой: покупатель написал негативный отзыв о заказе, порвалась коробка, что-то пролилось или истёк срок годности. Начальство находит сотрудников, кто собирал, упаковывал и принимал заказ, и лишает их премии.

— Как я захочу, так и будешь сегодня работать, кем я тебя поставлю, а не то, что ты хочешь, — бригадир изъясняется витиевато, но сразу понятно, что ты для неё никто.

В "Л’Этуале" приветствуется полное послушание и смирение. Я случайно увидела, как одна из сотрудниц открыла краску "Лореаль", которая была запечатана просто в целлофане. Мне показалось странным, что компания так комплектует продукцию — без брендовых коробок. При попытке прояснить ситуацию мне жёстко посоветовали не задавать лишних вопросов.

На складах — огромная текучка, нет воздуха, нечем дышать. У людей сохнут губы, вся кожа, даже глаза. От таких условий остаются тяжёлые впечатления.

— После десяти часов я даже вздохнуть нормально не могла, настолько там всё в пыли, а после коробки руки сразу превращаются в старческие, сохнут. Ещё и с собой запрещается приносить крем или гигиеническую помаду, — жалуется одна из моих коллег по несчастью.

Кто владеет сетью магазинов

Торговая марка L’Etoile — одна из известных сетей по продаже косметики и парфюмерии в России. У компании есть более чем одна тысяча магазинов в 250 городах с ассортиментом около 60 тысяч товаров. Компанию открыл ещё в 2007 году Максим Климов.

Климов управлял сетью через российского оператора "Алькор и Ко", а доходы уходили в кипрскую компанию Letu holding LTD. Её совладельцем числился белизский офшор Waipara Group Ltd, который, согласно южноамериканским базам данных, прекратил своё существование ещё в 2019 году. "Алькор и Ко" ежегодно получают около 80 млрд рублей выручки.

Фото © СПАРК

Максим Климов скончался в 2013 году в возрасте 48 лет от тяжёлой болезни в Гематологическом научном центре РАМН. Доля Климова в "Алькор и Ко" тогда перешла четырём сыновьям. Однако теперь у холдинга хозяева другие.

В 2011 году департамент собственных торговых марок "Л’Этуаль" возглавила Татьяна Володина, которая пришла в компанию из корпорацию Shiseido (ООО "Шисейдо (РУС)"). Тогда же Володина вместе с некими Алексеем Кокаревым и Владимиром Семендой стала владельцем трети компании, а также руководителем "Алькор и Ко". Согласно базе СПАРК, они владеют ею до сих пор.

Татьяна Володина из "Л’Этуаля". Фото © ТАСС / Гердо Владимир

У "Л’Этуаля" давние связи с французами. Проработавших больше года лучших сотрудников отправляли на тренинг в Париж за счёт фирмы, где каждому дарили дорогие подарки. В этом году поездку отменили.

В августе этого года компания "Алькор и Ко" стала владельцем сети "Подружка", увеличив свою долю в компании с 90 до 100 процентов. В России работает 287 магазинов сети "Подружка", в ассортименте — 22 тысячи товарных позиций.

Какой парфюмерией торгуют магазины

Сегодня в связи с уходом из России мировых брендов и санкционным давлением ситуация в компании тяжёлая. Европейские бренды представлены фактически остатками. Чтобы выжить, компания "Л’Этуаль" отдала полки товарам южнокорейских и китайских брендов. Активно занимают освободившееся после ухода европейских брендов место компании из США. Есть и своя продукция, в основном бюджетная, которую как раз раскручивает департамент собственных марок.

Фото © ТАСС / Зиновская Ольга

И именно такую косметику — далёкую от качества именитых брендов — пытаются продавать консультанты. Ответ скрывается в углу ценника. Маленьким шрифтом — сумма с продажи, которую получает сотрудник. Поэтому, даже если пришёл за CHANEL, продавцы будут активно навязывать другой малоизвестный бренд. А вот CHANEL, DIOR и другие премиальные марки ставят на свой товар практически нулевой процент. У них своя реклама, и в услугах консультантов на местах они не нуждаются.

Откуда в магазинах дорогая просрочка

Что же касается ценовой политики, то она в "Л’Этуале" стандартная: сначала стоимость завышают, а затем предлагают скидку. В плюсе по итогу всё равно магазин.

Лицензионную косметику и парфюм легко проверить по специальному батч-коду или пакетному коду. Лайф попробовал расшифровать код туалетной воды "Балдессарини", купленной по скидке в одном из магазинов "Л’Этуаль". В заветных цифрах — 4199 — дата производства и сроки годности. Ответ парфюмерного дома "Маурер и Виртц" — парфюм сделан в начале мая 2019-го. Срок хранения — три года. Товар оригинальный, но просроченный.

Лайф проверил также пакетные коды случайных средств по уходу и макияжу, дезодорантов и духов. Мицеллярная вода "Пайот". Скидка так и манит. Вместо двух с половиной тысяч рублей — тысяча. Срок годности истёк десять месяцев назад. Следующий стеллаж: сыворотка для лица "Дживанши" — по коду дата производства аж сентябрь 2016-го. А дезодорант "Коллистар" — вообще сентябрь 2012-го.

С тестерами всё ещё хуже. Мало того что это просрочка с перебитой датой, так их ещё и нет. Одни пустые флаконы. А с брендовых дорогих духов консультанты снимают кнопки пульверизаторов. Лайфхак, чтоб клиенты лишний раз не брызгались.

Вообще к клиентам в "Л’Этуале" отношение "не очень": в отзывах тысячи гневных комментариев и петиций, на форумах и видеоблогах жалуются на странный запах продукции, подделки и просрочку. "Л’Этуаль" всегда всё отрицает, а добиться справедливости сложно.