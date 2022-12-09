Заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС повлияли на мировые цены на нефть

После заявлений президента России Владимира Путина о потолке цен на нефть мировая стоимость топлива ускорила рост. Согласно данным торгов, максимально Brent дорожал больше чем на 1,8% — до 77,5 доллара. А январские фьючерсы на WTI по состоянию на 17:08 мск увеличивались на 0,52% — максимально достигали 72,9 доллара.

Как писал Лайф, в пятницу на пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизии Владимир Путин заявил о том, что введённый странами Европы, G7 и Австралии потолок цен на нефть из России не нанесёт ущерба РФ. По его словам, Москва делает скидку на топливо целому ряду партнёров, поэтому всё сходится к примерно той же цене, на уровне которой и были установлены ограничения.