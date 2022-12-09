Россиянам рассказали, сколько могут храниться "прошлогодние" салаты

Любимые всеми новогодние салаты не стоит хранить слишком долго, так как они могут стать опасными для человека. О том, какие сроки годности у угощения, без которого невозможно представить праздничный стол, рассказал председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Если в салате, заправленном майонезом, присутствуют яичные продукты, то по СанПиНу — не более шести часов. Если яичных продуктов нет — то до двенадцати часов максимум", — заявил Вишневецкий.

Эксперт также не советует приобретать готовые салаты в магазинах, ведь куда лучше их готовить самостоятельно. При этом заправлять салаты стоит уже перед самой подачей на стол, а во время гуляний, которые могут продолжаться очень долго, лучше убирать закуски в холодильник.