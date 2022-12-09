Россиянам рассказали, сколько могут храниться "прошлогодние" салаты
Эксперт Вишневецкий заявил, что новогодние салаты не могут храниться более 12 часов
Любимые всеми новогодние салаты не стоит хранить слишком долго, так как они могут стать опасными для человека. О том, какие сроки годности у угощения, без которого невозможно представить праздничный стол, рассказал председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Если в салате, заправленном майонезом, присутствуют яичные продукты, то по СанПиНу — не более шести часов. Если яичных продуктов нет — то до двенадцати часов максимум", — заявил Вишневецкий.
Эксперт также не советует приобретать готовые салаты в магазинах, ведь куда лучше их готовить самостоятельно. При этом заправлять салаты стоит уже перед самой подачей на стол, а во время гуляний, которые могут продолжаться очень долго, лучше убирать закуски в холодильник.
Ранее Лайф рассказывал, что набор продуктов для новогоднего стола подорожал на 14% и может обойтись россиянам в 7–11 тысяч рублей.
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