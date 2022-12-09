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Регион
Опубликовано 9 декабря 2022, 15:08
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Ветераны ВОВ ко Дню героев Отечества поддержали российских военных, сражающихся на Украине

Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню героев Отечества обратились со словами поддержки к российским военным, которые сражаются сегодня в зоне специальной военной операции на Украине. В частности, они пожелали нашим солдатам одержать победу над киевским режимом и вернуться домой живыми.

  • Ветеран ВОВ Николай Борисов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Николай Борисов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Тимофей Власов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Тимофей Власов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Борис Головчинер поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Борис Головчинер поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Василий Добрица поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Василий Добрица поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Надежда Зубова поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Надежда Зубова поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Николай Козлов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Николай Козлов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Татьяна Кронцева поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Татьяна Кронцева поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Василий Решетников поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Василий Решетников поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Михаил Терещенко поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Михаил Терещенко поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
  • Ветеран ВОВ Константин Федотов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу
    Ветеран ВОВ Константин Федотов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу

Ветеран ВОВ Николай Борисов поддержал военных РФ. Фото предоставлено Лайфу

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"Сегодняшний девиз русских лётчиков остаётся в силе: выше, дальше, быстрее! А лозунг дня: "Работайте братья, мы вместе с вами!" — заявила 97-летняя Галина Павловна Брок-Бельцова, лётчик-штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 125-го гвардейского Борисовского бомбардировочного авиаполка, гв. старший лейтенант.

"Вы сейчас защищаете нашу Родину от нацистов! Бейте их, как мы били фашистов и победили! Горжусь вами! Скорее возвращайтесь с победой! Пусть будет мир!" — сказала 97-летняя Надежда Петровна Васильченко. Она прошла фашистскую оккупацию, с 1943 года связист зенитно-артиллерийского дивизиона малого калибра.

"Успеха нашим воинам в боевых действиях при меньших потерях. Крепкого здоровья и обязательно живыми вернуться!" — пожелал российским военным 97-летний младший сержант, пехотинец Анатолий Павлович Живов. Он на фронте с 1943 года, участник освобождения Украины, Румынии и Болгарии, был в составе 939-й стрелкового полка, 259-й Артёмовской стрелковой дивизии, третьего Украинского фронта.

"Дорогие воины! Будьте бдительны и настойчивы, сражайтесь достойно. У нас самое сильное оружие в мире! Желаю вам вернуться с победой. Города и сёла восстановим, как мы это делали после войны. Будьте уверены в нашем будущем", — сказал 96-летний заряжающий и наводчик миномёта Семён Яковлевич Люлько. Он воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах в составе 100-й гвардейской стрелковой дивизии, принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии.

Более трёх тысяч школьников приняли участие в акции ко Дню Героев Отечества
Более трёх тысяч школьников приняли участие в акции ко Дню Героев Отечества

Ранее глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова поздравила бойцов с Днём героев Отечества. Она заявила о том, что защищать Родину — это долг каждого гражданина.

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ТАСС / Иван Высочинский

Евгения Колесникова
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