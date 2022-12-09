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9 декабря, 09:37

Глава Комитета семей воинов Отечества Белехова поздравила бойцов с Днём Героев Отечества

С Днём Героев Отечества российских военнослужащих и их семьи поздравила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Она заявила о том, что защищать Родину — это долг каждого гражданина.

Юлия Белехова поздравила российских военнослужащих с Днём Героев Отечества. Видео © Telegram / Комитет семей воинов Отечества

"Родина у нас одна! Сегодня наши бойцы на передовой защищают нашу страну и защищают нас с вами, свои семьи тех, кто остался здесь. Мы со своей стороны должны сплотиться и помогать им. Поздравляем вас с Днём Героев Отечества. Воины, мы вас ждём, мы вас обязательно встретим, и Победа будет за нами", — сказала она.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили всех жителей страны с Днём Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Обложка ©

Telegram / Комитет семей воинов Отечества

Илья Суриков
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