"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 декабря, 09:35

В КНДР впервые показали матч сборной Южной Кореи на ЧМ по футболу, но есть нюанс

В КНДР показали проигрышный для Южной Кореи матч ЧМ по футболу

В КНДР всем зрителям впервые в истории показали матч чемпионата мира по футболу с участием сборной Южной Кореи, пишет издание NK News.

Согласно опубликованным данным, речь идёт о матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, в котором южнокорейцы разгромно проиграли сборной Бразилии со счётом 1:4. Примечательно, что до начала встречи был объявлен состав корейской команды, хотя ранее в КНДР не транслировали матчи европейских чемпионатов, в которых играют представители Южной Кореи. Добавим, что до этого в стране были показаны все матчи катарского мундиаля, правда, через два-три дня после того, как они проходили.

ФИФА составила рейтинг самых мощных голевых ударов на ЧМ-2022

ФИФА составила рейтинг самых мощных голевых ударов на ЧМ-2022

Уже сегодня на ЧМ-2022 в Катаре стартуют четвертьфиналы. Обидчик сборной Южной Кореи — команда Бразилии — сыграет против Хорватии, а Нидерланды встретятся с Аргентиной.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Abedin Taherkenareh

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров