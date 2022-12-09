В КНДР впервые показали матч сборной Южной Кореи на ЧМ по футболу, но есть нюанс
В КНДР показали проигрышный для Южной Кореи матч ЧМ по футболу
В КНДР всем зрителям впервые в истории показали матч чемпионата мира по футболу с участием сборной Южной Кореи, пишет издание NK News.
Согласно опубликованным данным, речь идёт о матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре, в котором южнокорейцы разгромно проиграли сборной Бразилии со счётом 1:4. Примечательно, что до начала встречи был объявлен состав корейской команды, хотя ранее в КНДР не транслировали матчи европейских чемпионатов, в которых играют представители Южной Кореи. Добавим, что до этого в стране были показаны все матчи катарского мундиаля, правда, через два-три дня после того, как они проходили.
Уже сегодня на ЧМ-2022 в Катаре стартуют четвертьфиналы. Обидчик сборной Южной Кореи — команда Бразилии — сыграет против Хорватии, а Нидерланды встретятся с Аргентиной.
ТАСС / EPA / Abedin Taherkenareh